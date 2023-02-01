السوداني يفتتح طريق سريع الدورة اليوسفية

افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني طريق بغداد - يوسفية للمرور السريع وفق مواصفات عالية، ويهدف هذا المشروع الى تقليل الزخم المروري على مداخل بغداد الجنوبية.

بطول أربعة عشر كيلو مترا وخمسمئة وعرض خمسة عشر مترا ونصف ومجسرين علويين واخر للمشاة، رئيس الوزراء يفتتح سريع الدورة اليوسفية والذي سيسهم في تقليل الزخم المروري في الطرق الاخرى لمدخل العاصمة الجنوبي.

مديرية الطرق والجسور أكّدت أنّ هذا الطريق سيخدم سكّان العاصمة بصورة عامّة ويحيي المناطق المطلّة عليه فضلا عن دوره الستراتيجي للمسافرين الى المحافظات الوسطى والجنوبية سيما وأنّه يمتلك المواصفات العالمية للطرق السريعة والخارجية حسب تعبيرها.