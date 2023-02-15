حملات في البصرة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا

تستمرّ محافظة البصرة منذ أيام عدّة بإرسال المساعدات الانسانية لدعم متضرّري الزلزال في المدن السورية، احدى عشرة شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية والبطانيات تمّ جمعها من قبل الاهالي بجهود ذاتية، المساعدات تجمع هنا في هذا المسجد الذي يتوسّط منطقة القبلة والذي يعدّ من اكبر الاماكن لجمع التبرعات.البصريون نظموا حملات عدّة امتدّت الى اغلب المناطق من خلال افراد و فرق طوعية وجمعيات خيرية حيث لاقت صدى وترحيبا كبيرا من قبل الاهالي وسرعان ما امتلأت مراكز جمع المساعدات بالمواد الاغاثية الاساسية.