بعض شركات السياحة تستغل أزمة الدولار

يخال للبعض انه طابور لاستلام الرواتب او لتوزيع منتجات غذائية بالمجان.. الا انهم في الحقيقة يتزاحمون على شراء سبعة الاف دولار بالسعر الرسمي.. بعض اصحاب شركات السياحة استغلوا هذه الازمة من خلال تخصيص رحلات مجانية مقابل الحصول على الدولار.برلمانيون دعوا الحكومة الى اتخاذ اجراءات صارمة بحق المضاربين في اسعار الدولار لا سيما اصحاب المصارف والصيرفات وشركات السياحة والسفر التي تنتهج استغلال الازمة.