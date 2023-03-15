كابوس الجفاف يتحوّل الى واقع لدى العراقيين

قبل سنوات قليلة كان الحديث عن احتمال جفاف نهر الفرات وتحول نهر دجلة إلى مجرد ساقية صغيرة في غضون عقدين ضرباً من الخيال في نظر معظم العراقيين لكن اليوم باتت كلّ الاحتمالات قائمة، خصوصاً أنَّ بلاد الرافدين تعد الأكثر تأثراً بالتغير المناخي.حالات التصحر خلال فصل الشتاء اثارت مخاوف سكان البلاد بالنظر للتحولات الكارثية وغير المسبوقة التي طرأت على مناسيب نهري دجلة والفرات في ذروة فصل الشتاء؛ حيث لاحظ معظم سكان المدن الواقعة على النهرين أنَّ مناسيب المياه انخفضت بشكل كبير، وهو أمر لم يسبق أن شاهدوه في موسم الأمطار وقد أكدت وزارة الموارد المائية ذلك قبل أيام، في حال استمرت السياسات التركية بمنع حصة العراق، واستمر تراجع هطول الأمطار.وبعد تصنيف العراق على أنه واحد من أكثر خمس دول في العالم تضررا في موضوع التغير المناخي، تحركت الحكومة من جميع الاتجاهات للتخفيف من آثار التلوث والتغيرات المناخية عبر مشاريع كبيرة بدعم دولي توج بعقد مؤتمر العراق للمناخ الذي احتضنته البصرة لإيصال رسالة إلى المجتمع الدولي بمخاطر التغير المناخي التي تعصف في الكثير من البلدان وعلى رأسها بلاد النهرين.