مشاريع متلكئة واخرى قيد الانجاز.. قطاع الصحة من اولويات المنهاج الحكومي

العديد من المشاريع الصحية المتلكئة تحت مجهر حكومة السوداني لاحياء هذا القطاع الذي يشكل اهمية بالغة لتطلعات المواطن العراقي.المشاريع المتلكئة في العراق لا تعد ولا تحصى والحديث هنا لا يقتصر على قطاع دون اخر بل هناك العديد ومن بينها الصحة، لكن ومع تبوء السوداني مقاليد السلطة في البلاد بدأ يتعافى نسبيا بعد ايلائه الاهمية ضمن المنهاج الوزاري والشروع في افتتاح مستشفيات اخرها في محافظة البصرة.في الاثناء تتجه انظار الحكومة نحو بغداد، اذ يجري العمل على انهاء مستشفى الشعب الحكومي في منطقة البنوك بسعة مئتي سرير.هذا ويأمل المواطن العراقي النهوض بواقع قطاع الصحة الذي عانى الاهمال على مدى الحكومات المتعاقبة إثر الفساد المستشري في مفاصل الدولة.