انتقادات تطال مشروع المجزرة النموذجية في الديوانية

انتقادات وسخرية وجهت من قبل المواطنين الى القائمين على مشروع مجزرة الديوانية النموذجية لوضعهم اعمدة الكهرباء وسط الشارع، منتقدين غياب الرقابة على انجاز المشاريع.

نائب المحافظ الاول اعتبرها مخالفة واضحة وتواطئ من قبل المهندس المشرف على المشروع، وطالب بمحاسبة المقصرين، فيما برر صاحب المشروع بانه سيستكمل الجزرة الوسطية، في هذه الاثناء تواجد فريق من هيئة النزاهة اثناء تصوير كاميرا السومرية لتسجيل المخالفات في عملية الانجاز.