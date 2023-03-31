أهالي الديوانية يطالبون بالتعويض بعد غرق منازلهم

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ناشد الأهالي بمنطقة السكك في محافظة الديوانية الحكومةَ بالتدخل السريع والعاجل لإنقاذِهم بعد غرق منازلهِم جرَّاءَ الامطارِ الغزيرة الأخيرة التي شهدتها المحافظةُ قبل أيام، مطالبين الحكومة بالتعويضات جرَّاء غرق المنازل وتلف المواد المنزلية والاثاث الخاصة بهم.



