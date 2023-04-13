بغداد .. امتعاض شعبي على خلفية تغيير مواقع النُصب

تقبع العديد من النُصب في العاصمة مشكلة معلماً يروي حكاية حقبة زمنية من الماضي, لذا فأن تغيير هذه المعالم لم يرق للاوساط الشعبية التي ابدت امتعاضها مما حدث مؤخراً بشأن تغيير موقع تمثال نصب بغداد .ويجد مختصون أنه لا يمكن تحريك النصب وتغيير مواقعها إلا لضرورة ملحة لارتباط المعلم بطبيعة المنطقة التي وضع فيها وما رسمه لها من صورة وتسمية ينبغي أن لا تتغير مهما طالت السنين .وتداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي حادثة نقل مكان تمثال نصب بغداد الى منطقة العلاوي بحجة محاولة ابرازه كما صرحت الجهات المعنية, لكن هذا الامر ولد ردود افعال شعبية لم تكن راضية عن الموضوع .