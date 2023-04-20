تدافع أمام نوافذ تسجيل الدراجات وعجلات التكتك

تدافع امام نوافذ التسجيل بعد ان اخذ موضوع انتشار الدراجات وعجلات التكتك جدلا واسعا دفعت مديرية المرور العامة الى الشروع بتسجيلها وترقيمها الا ان اصحابها شكو من الروتين وقلة موظفي التسجيل حسب قولهم.المرور العامة من جانبها اكدت ان كثرة اعداد تلك الدراجات وعجلات التكتك وعزوف اصحابها في وقت سابق عن تسجيلها هو احد اسباب الزخم الحاصل في مراكزها وهو ما دفعها الى تمديد وقت العمل الى نهاية ايار المقبل وحتى ساعات متاخرة من الليل.