الكبتاغون تشهد انتشارا واسعا في العراق

وبعد ضبط هذه الاعداد المهولة من المخدرات والمؤثرات العقلية تقوم وزارة الصحة بنقلها الى محارق مخصصة او اتلافها في اماكن نائية بحضور جهات مختصة .وما بين الكبتاغون والهيرويين تتواصل العمليات الامنية لملاحقة وتتبع تجار الموت وايقاف انتشار نيران المخدرات بين الشباب لا يزال دون المستويات المطلوبة.