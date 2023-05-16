التخصيصات المالية للمحافظات تلاقي اعتراضا من الحكومات المحلية وبرلمانيين‎‎

استضافت لجنة الخدمات والاعمار النيابية عددا من المحافظين داخل البرلمان لمناقشة التخصيصات المالية للمحافظات، فيما اتفق المجتمعون على ضرورة زيادة حجم التخصيصات.





المجتمعون من النواب والمحافظين اتفقوا على ضرورة دعم المحافظات وزيادة تخصيصاتها المالية، فيما يتطلع كثيرون الى اجراء مناقلات في التخصيصات من الوزارات الى المحافظات. عدم الرضا على نسبة الأموال المخصصة لتنمية الأقاليم لم يكن نيابيا فقط بل من المحافظين ايضا، النسبة غير المرضية في موازنة العام الحالي جمعت لجنة الخدمات والاعمار النيابية مع المحافظين لمناقشة تلك التخصيصات ومحاولة رفعها بما يتناسب وحجم المشاريع المتلكئة.المجتمعون من النواب والمحافظين اتفقوا على ضرورة دعم المحافظات وزيادة تخصيصاتها المالية، فيما يتطلع كثيرون الى اجراء مناقلات في التخصيصات من الوزارات الى المحافظات.

ومع قرب موعد التصويت على الموازنة الثلاثية لا تزال الملاحظات العديدة تكتنف بنودها، فيما يترقب البيت التشريعي إنهاء الاستضافات التي تجريها اللجنة المالية مع الجهات التنفيذية من اجل التصويت عليها بالسرعة الممكنة.