طلبا للتعيين.. مئات المحتجين يملأون شوارع وتقاطعات بغداد يوميا

وكأن بغداد على موعد مع التظاهرات، محتجون ليلا واخرون نهارا يملأون شوارعها بالمئات، صرخات كثيرة ومطلب واحد، هو التعيين، بعد وعود من قبل مسؤولين تعددت اشكالهم وانتماءاتهم لكنهم بالنهاية لم يغنوا ولم يسمنوا من جوع.ساحة مظفر مدخل مدينة الصدر ذات الكثافة السكانية الكبيرة، تعالت الاصوات فيها ليلا من قبل المحاضرين المجانيين، الذين وصل بهم الحال لعدم تقبل جرعات المسؤولين التي تخدرهم لفترة قصيرة، لكن سرعان ما يزول مفعولها ويصحون على واقع مرير.التظاهرة هذه انطلقت من منطقة العلاوي مدخل المنطقة الخضراء الغربي، لكن وبعد نشر قوات امنية بشكل فاق توقعات الجميع انسحبوا لمشارف مدينة الصدر ليضرموا هناك النيران بالإطارات غلقا للطرقات واحتجاجا على المعاملة الامنية التي تلقوها امام اسوار الخضراء.التظاهرة هذه لم تخل من بعض اعمال الشغب كحرق بعض الأشجار القريبة من سريع القناة، ليصرح مسؤولو الاحتجاج بأن هنالك مندسين حاولوا بشكل او باخر تخريب شكل الاحتجاج بتنظيمه العالي الذي انطلق صباحا، ليبدأوا بالانسحاب تدريجيا دون تسجيل أي اصابات بين صفوف الطرفين، ويعدوا بالخروج في الايام المقبلة باحتجاج اكبر