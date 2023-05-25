الديوانية.. تلكؤ المشاريع يدفع الحكومة المحلية الى التحقيق

بهذه العبارات يحاول محافظ الديوانية إخضاع جميع المشاريع للمتابعة المباشرة وإجراء فحوصات عشوائية للتأكد من جودة التنفيذ، في حين شكّل لجنة تحقيقية بالمقصرين من المهندسين والشركات المنفذة للمشاريع بشكل رديء، لمحاسبتهم واستبعادهم من العطاءات والاعمال المقبلة.سوء التخطيط وعدم كفاءة بعض المقاولين والمهندسين في تنفيذ المشاريع وغياب الرقابة الحقيقية ومحاسبة المقصرين، أدت الى هدر بالمال العام على مشاريع رديئة التنفيذ، وفق مختصون.