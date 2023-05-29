عودة انقطاع الكهرباء تقضي على امال العراقيين

يبدو ان مفعول التصريحات والزيارات التي تفاءل بها المواطنون بتحسن واقع الكهرباء قد انتهى مع اول موجة حر تدخل البلاد ليعود غلاء الامبير مرة اخرى يؤرق احلام البسطاء بسبب عودة انقطاع التيار لساعات طوال وبشكل غير منتظم .وزارة الكهرباء لم تمتلك غير المبررات حتى انها رمت الكرة في ملعب طهران التي خفضت صادراتها من الغاز الى بغداد .عودة مشهد انقطاع التيار الكهربائي تقضي على احلام العراقيين بتحسن واقع الكهرباء.