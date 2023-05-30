لبنانيون في البصرة بحثا عن لقمة العيش

نتيجة للازمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على بيروت، اختار البعض من اللبنانيين مدينة البصرة اقصى جنوب العراق كوجهة للعمل والاستثمار حيث يتركز عملهم بشكل كبير في السياحة كالمطاعم والفنادق فضلا عن القطاع الصحي.المكانة الاقتصادية للبصرة والتسهيلات التي منحها العراق للمستثمرين الاجانب والمواطنين اللبنانيين بشكل فوري وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، شجع العديد من المواطنين العرب على الدخول في سوق العمل.