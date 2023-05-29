قتل ابن اخيه بسبب خلاف مالي بمنطقة زيونة

خلاف مالي يتحول الى جريمة قتل، علي من اهالي منطقة المشتل يقتله عمه بدم بارد بمساعدة ثلاثة عشر شخصا في منطقة زيونة، بعد تقديمه شكوى بمركز الشرطة للمطالبة بحقه كما يقول شقيقه.وتطالب والدة علي بدم ابنها الذي راح ضحية غدر كما تقول، من قبل عمه الذي ينتحل صفة ضابط بوزارة الدفاع، مناشدة الحكومة والخيرين للالتفات لقضيتها.وتصاعدت في الاونة الاخيرة حوادث القتل العائلية ولاسباب متنوعة، اخرها اعتقال متهم قتل زوجته بواسطة بندقية كلاشنكوف، واقدام شخص على قتل شقيقه الاكبر طعنا بالسكين، اما الاخير فانتحر بعد قتل زوجته وولده وابنته.