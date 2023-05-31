خدمة تتيح لك الحصول على قصة شعر محدثة ومظهر جديد بتكلفة مناسبة او اقل بكثير، اذ يقبل الجميع على ابو احمد صاحب هذا المشروع ومن بينهم طلبة الاقسام الداخلية ويقولون بانه مشروع يعكس الروح الاقتصادية والبساطة.طالب قسم داخلي وعلى الرغم من ان الحلاقة الرخيصة قد تكون اقل تكلفة من الحلاقة الفاخرة الا انها توفر الخدمة الاساسية نفسها للزبون بدقة واهتمام ومهارة مقابل الف دينار.