استغلال الأرصفة في بغداد يتسبب بحوادث مميتة

لم تعد الارصفة مكانا لسير المواطنين فجميعها تقريبا تحولت الى كراجات او اضافات لاصحاب العقارات والمحال التجارية والبسطات التي تحولت الى اكشاك ثابتة حتى ان الشوارع اصبحت مسرحا لحوادث مميتة بسبب سير المواطنين عليها وعدم مقدرتهم على استخدام الرصيف الذي يفترض انه خصص لهم.امانة بغداد يبدو انها على اطلاع بحجم التجاوزات على قارعة الرصيف الا انها اكتفت بالوعيد وتوجيه الانذار لهم فقط.