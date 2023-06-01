الجيش العراقي يحافظ على المرتبة الرابعة عربياً، في ترتيب أقوى الجيوش في العالم، بحسب تصنيف موقع "غلوبال فاير باور" المتخصص بمقارنة إمكانيات القوات العسكرية في دول العالم.ونشر الموقع التصنيف السنوي المتضمن ترتيب أقوى جيوش العالم، اذ احتل الجيش العراقي المرتبة الرابعة عربياً والخامسة والاربعين عالمياً وحلت مصر في المرتبة الرابعة عشرة عالميا والأولى عربيا، تليها السعودية في المرتبة الثانية والعشرين عالميا والثانية عربيا، ثم الجزائر في المرتبة السادسة والعشرين عالميا والثالثة عربيا. والإمارات السادسة والخمسين عالميا والـخامسة عربيا، يليها المغرب في المرتبة الحادية والستين عالميا والسادسة عربيا.وعلى المستوى العالمي احتل الجيش الأمريكي صدارة الترتيب، تلاه الجيش الروسي ثم الصيني .ويعتمد موقع "غلوبال فاير باور" في التصنيف السنوي للقوى العسكرية عالميا وإقليميا على جملة من العوامل ابرزها الوضع الراهن للقدرات العسكرية والمالية واللوجستية والجغرافية، ويأخذ في الاعتبار حجم البلدان وتقدمها التكنولوجي.