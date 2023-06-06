مئات الالاف من المشاريع تصارع الواقع الاقتصادي

ثمانمئة واربعون الف مشروع صغير ومتوسط يعمل داخل العراق، تفاصيل كشفت عنها منظمات دولية تعمل كوسيط بين اصحاب تلك المشاريع والجهات الممولة ابرزها البنك المركزي التي تحتاج بحسب دراسات لمبلغ معدله ثلاثة وثلاثون الف دولار حتى تستمر وتبدأ بالنمو.ويعيش اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة صراعا مع الوضع الاقتصادي المتشنج ، الذي بات يحتاج دعما حكوميا وتشريعات قانونية مفعلة للنهوض بالقطاع الخاص.