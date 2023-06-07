ارتفاع اسعار العقارات يثير سخطا في الشارع العراقي

اقتصاديون شددوا على ضرورة وضع حلول ناجعة لتدارك ازمة السكن ولا سيما مع ارتفاع نسب التضخم المالي وزيادة اسعار الوحدات السكنية والتي وصلت الى اكثر من نصف مليون دولار في بعض المجمعات وسط العاصمة.وبحسب مختصين فإن المال السياسي وتضخم اموال العديد من المتنفذين مع غياب قانون من اين لك هذا.. ابرز اسباب ارتفاع اسعار العقار في العديد من مناطق العاصمة.