النجف بين نارين: انقطاع الكهرباء ولهيب الصيف

ما مر صيف الا وحضرت معه معاناة العراقيين من قله تجهيز الطاقه الكهربائيه ليطفو على السطح صراع مع أصحاب المولدات بين رفع التسعيرة وعدد ساعات التجهيز خاصة في محافظة النجف الاشرف.و يقول أصحاب المولدات ان دعم الحكومه لهم بالوقود وان لم يكن مجانا لكنه سيسهم في توحيد الأسعار رغم ان تحديد السعر توافقي بين المواطن وصاحب المولدة.ولحين توفير الطاقة الكهربائيه بشكل مناسب للمواطنين لا حلّ لهم سوى الرضى باي سعر يفرضه أصحاب المولدات لعبور شهور الصيف وحرارته اللاهبة.