أهالي البصرة يشكون من اسعار الادوية الباهظة

رغم شكاوى المواطنين تبقى المحاولات متعثرة ومخيبة للاَمال لتحديد أسعار الأدوية التي اصبحت باهظة الثمن.. هنا في مدينة البصرة ، اكثر من تسعمئة صيدلية تبيع الدواء باسعار متباينة، والمواطنون يشككون في إجراءات وزارة الصحة الرامية للسيطرة على سوق الادوية وتوحيد الاسعار في ظل الفوضى الحاصلة.وتسعى وزارة الصحة لضبط أسعار الأدوية وفرض نظام رقابي ينهي حالات الغش والتلاعب لكن هذا القرار لم يطبق بعد والسبب يعود الى عوامل عدة منها غياب السيطرة النوعية وتعدد المنافذ الحدودية فضلا عن عمليات التهريب.