منازل للبيع في منطقة عراقية تنعدم فيها سبل السعادة

عرض هذا المنزل للبيع وهذا ايضا.. وعلى بعد مسافة اخرى يتكرر ذات العرض،، فانعدام المياه وضعف الخدمات دفع الاهالي للاقدام على هذه الخطوة.في بيت هذا الرجل تنعدم مياه الاسالة منذ اعوام عدة،، يفتح صنبور الماء يتركه ويستعين بمياه هذا البئر الذي ترتفع فيه نسبة الكبريت والملوحة.ومع انعدام المياه، عربة نقل المياه العامة تتجول وتوزعه لكن ليس مجانا،، هكذا يتحدث الاهالي هنا.وتطول لائحة فقدان الخدمات لتصل الى تكدس النفايات ومعها المياه الاسنة نتيجة انعدام دور البلدية وهو ماسبب انتشار الامراض الجلدية بينهم.