طعنة تنهي حياة الشاب مرتضى .. والمنفذان ضابطان

طعنة سكين مزقت قلب مرتضى وادمت قلوب محبيه، والسبب خلاف عائلي لم يكن للضحية ذنب فيه.. تدخل ليحل الخلاف بينما كان ابن عمه يتعرض للكمات من شخصين يحملان صفة ضابط لينتهي العراك بمقتله على الفور.الحزن خيم على الجميع وابن عمه واحد منهم فذاكرته لا تغادر كلام الضحية حول سرد تفاصيل زواجه الذي كان مقررا بعد عدة ايام.وهنا الاصدقاء يستذكرون صديقهم الذي كان يجلس بينهم هنا.اما الاب فيطالب الجهات المعنية بالتدخل العاجل للوقوف على ملابسات الحادثة واجراء التحقيقات اللازمة واحالة المتورطين الى العدالة.