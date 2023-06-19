كربلاء ..مواطنون يشكون تأخر انجاز مشروع المجاري

معاناة عديدة يشكو منها أهالي حي العامل العسكري في قضاء الحر غرب محافظة كربلاء بسبب عدم انجاز مشروع المجاري وايصال الخدمات الأساسية لهم منذ سنوات عدة مطالبين الجهات المعنية بايجاد حل مباشر خال من الوعود المتكررة بحسب قولهم.قائممقام قضاء الحر بين أن عدم انجاز المشروع يأتي بسبب قلة التخصيصات المالية كاشفا عن تنسيق مستمر مع الشركة المنفذة لإنجاز المشاريع المعطلة والتي عانى منها المواطن طوال السنوات الماضية.