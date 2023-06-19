تفاجأ بانه "شهيد".. منتسب سابق يطالب باعادة حقوقه

بالفيديو

ناشد المواطن فرحان ابراهيم من اهالي قضاء بيجي والذي كان منتسبا سابقا في وزارة الدفاع وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش للنظر بقضيته واعادة حقوقه بعد ان تفاجأ بانه شهيد خلال مراجعته لاجراء معاملة للعودة الى الخدمة.