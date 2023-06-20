بسبب الاهمال .. وفيات وحوادث على طريق بغداد الكوت

صنف كأكثر الطرق خطورة، طريق بغداد الكوت الذي يمر بمناطق جسر ديالى وصولا الى مدينة بسماية يعاني من الاهمال والتلكؤ مما تسبب بحوادث مميتة.الحوادث هنا بالجملة وحالات الوفيات تتزايد لاسباب عدة ابرزها غياب اعمدة الانارة ليلا وعدم وجود جسور للمشاة فيما رأى مواطنون ان السرعة المفرطة وقلة الوعي لدى بعض السائقين تضاف الى الاسباب المذكورة.