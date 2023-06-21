انتخابات مجالس المحافظات.. هل ترضخ لدعوات التأجيل؟

ينقسم الرأي مجددا .. ويعود الخلاف .. هذه المرة حول انتخابات مجالس المحافظات ، التي يرى البعض انه لا حاجة للعجلة في اجرائها، رأي قسم بطبيعة الحال موقف الاطار التنسيقي بين مؤيد ومعارض لهذه الدعوات، ما قد ينذر بحالة صراع يمكن ان تشتد مع اقتراب موعد اجراء العملية الانتخابية وفقا لمراقبين.شكل التحالفات بين الاحزاب والقوى احد اهم اسباب دعوات التأجيل، البعض يعتزم خوض غمار الانتخابات منفرداً وأخر يعد العدة لتشكيل التحالفات، مشهد فوضوي يراه من يراقب عن كثب مجرد محاولة لخلق الفوضى في الشارع .وتقف وراء الخلاف حول ملف انتخابات مجالس المحافظات، مساعي الاطراف المتصارعة للسيطرة على الحكومات المحلية ما بعد إجراء تلك الانتخابات، وهذا الخلاف ربما يظهر للعلن عند تشكيل الحكومات المحلية، خصوصاً بعملية اختيار المحافظين كما يرى مختصون .