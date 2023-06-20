موظفو جباية يعتدون على ناشط مدني باطلاقات نارية

بحادثة اكتنفها الغموض، المدون والناشط المدني محمد سامي يتعرض لاطلاقات نارية بعد تصويره لاشخاص يستقطعون جباية يقول بانها غير شرعية، الحادثة وقعت بمدخل الشاحنات على سريع القناة حسب رواية ذوي الضحية.وعند انسحابنا من امام المبنى استوقفنا هذا الرجل الذي شكا سوء الخدمات المقدمة داخل المستشفيات في البلاد ومنها مشفى الكاظمية التعليمي .