مخاوف من استغلال اموال الموازنة لاغراض انتخابية

قبيل دخول الموازنة التي وصفت بالاضخم في تاريخ الدولة العراقية مرحلة التنفيذ ارتفعت الهواجس الشعبية والسياسية من استغلالها لغير الاهداف المرجوة كونها تحتوي على اموال طائلة وابوب صرف عديدة، لذا يشدد خبراء على ضرورة تسخير اموالها للمشاريع المتلكئة وخدمة شرائح المجتمع.اموال الموازنة قد تستغل من قبل الكتل والاحزاب في الحملات الدعائية، فعدم الاستغراب من استغلال تلك الاموال الضخمة لاغراض انتخابية صار طبيعيا كما ترى الاوساط السياسية التي حذرت من ذلك واكدت على ضرورة مراقبة اليات الصرف.