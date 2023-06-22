بسبب الاهمال.. الطرق في جانب الكرخ تسجل حوادث مستمرة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
41
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
41
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
10:45 AM
الى
11:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
برشلونة يحسم صفقة جديدة.. هذه تفاصيلها
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-459668-638230268921823766.jpg
بسبب الاهمال.. الطرق في جانب الكرخ تسجل حوادث مستمرة
بالفيديو
يشكو اهالي جانب الكرخ في العاصمة بغداد من تلكؤ في صيانة وتعبيد المجسرات، الامر الذي سبب حوادث كثيرة واضرارا مادية في العجلات بحسب سائقي المركبات .
2023-06-22 | 04:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/H5MvgkXLsnTJyXIMrKFkGw?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d459668%26topic%3d%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88%26stopic%3d%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=3e9fb542-fccf-4852-80e8-effee8699393&InitAdsBeforePlayer=1
بسبب الاهمال.. الطرق في جانب الكرخ تسجل حوادث مستمرة
المصدر:
السومرية
167 مشاهدة
يشكو اهالي جانب الكرخ في العاصمة بغداد من تلكؤ في صيانة وتعبيد المجسرات، الامر الذي سبب حوادث كثيرة واضرارا مادية في العجلات بحسب سائقي المركبات .
هنا في وسط العاصمة وتحديدا في جانب الكرخ وبالقرب من مراب البياع، طرق ومجسرات تبدو وكأنها بعيدة عن الصيانة والاكساء الا انها عبدت اكثر من مرة لكن سرعان ما تخسفت بسبب نوعية المواد غير الملائمة لسير المركبات الثقيلة الامر الذي اثار امتعاض سائقي المركبات.
وفي مكان ليس بالبعيد عن المجسرات وفي الشارع ذاته تظهر بين الفينة والاخرى تخسفات وحفر يكون ضحيتها سائق المركبة الذي يتحمل الاعباء المادية الناتجة عنها كما هو الحال مع هذه الحفرة الواقعة وسط شارع رئيسي.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
محليات
خاص السومرية
بالفيديو
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مجلس الوزراء يحدد عطلة عيد الاضحى المبارك
محليات
56.4%
10:06 | 2023-06-20
مجلس الوزراء يحدد عطلة عيد الاضحى المبارك
10:06 | 2023-06-20
شبيه كاظم الساهر يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
فن وثقافة
17.83%
06:32 | 2023-06-21
شبيه كاظم الساهر يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
06:32 | 2023-06-21
التربية تعلن تغيير جدول امتحانات المرحلة الاعدادية
محليات
14.2%
10:29 | 2023-06-21
التربية تعلن تغيير جدول امتحانات المرحلة الاعدادية
10:29 | 2023-06-21
وفاة أحد طلبة السادس الإعدادي بـ"سكتة قلبية" في البصرة
محليات
11.56%
05:19 | 2023-06-21
وفاة أحد طلبة السادس الإعدادي بـ"سكتة قلبية" في البصرة
05:19 | 2023-06-21
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
سوق العشار، محافظة البصرة - الحلقة ٤٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-22
ناس وناس
سوق العشار، محافظة البصرة - الحلقة ٤٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-22
بعد التحري
بلد الذهب الاسود ..ربع سكانه تحت خط الفقر - الحلقة ٩ | الموسم 3
15:30 | 2023-06-21
بعد التحري
بلد الذهب الاسود ..ربع سكانه تحت خط الفقر - الحلقة ٩ | الموسم 3
15:30 | 2023-06-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-21
Morning Live
الكيتو دايت والتمارين الرياضية - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-21
Morning Live
الكيتو دايت والتمارين الرياضية - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-21
عشرين
الحكومة.. تعدد الملفات وتزاحم الأولويات - الحلقة ١١ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-20
عشرين
الحكومة.. تعدد الملفات وتزاحم الأولويات - الحلقة ١١ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-20
Celebrity
صانع المحتوى عمرو طرزان - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-19
Celebrity
صانع المحتوى عمرو طرزان - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-19
خط أحمر
استخدم حبوب منومة بشراب الكبتشينو للتخلص من زملائه - الحلقة ٨ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-18
خط أحمر
استخدم حبوب منومة بشراب الكبتشينو للتخلص من زملائه - الحلقة ٨ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-18
رحال
مدينة سامراء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-17
رحال
مدينة سامراء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-17
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-17
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-17
Biotic
حقن البوتوكس بالابط لمنع التعرّق - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-06-16
Biotic
حقن البوتوكس بالابط لمنع التعرّق - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-06-16
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
سوق العشار، محافظة البصرة - الحلقة ٤٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-22
ناس وناس
سوق العشار، محافظة البصرة - الحلقة ٤٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-22
بعد التحري
بلد الذهب الاسود ..ربع سكانه تحت خط الفقر - الحلقة ٩ | الموسم 3
15:30 | 2023-06-21
بعد التحري
بلد الذهب الاسود ..ربع سكانه تحت خط الفقر - الحلقة ٩ | الموسم 3
15:30 | 2023-06-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-21
Morning Live
الكيتو دايت والتمارين الرياضية - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-21
Morning Live
الكيتو دايت والتمارين الرياضية - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-21
عشرين
الحكومة.. تعدد الملفات وتزاحم الأولويات - الحلقة ١١ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-20
عشرين
الحكومة.. تعدد الملفات وتزاحم الأولويات - الحلقة ١١ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-20
Celebrity
صانع المحتوى عمرو طرزان - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-19
Celebrity
صانع المحتوى عمرو طرزان - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-19
لقطات
متهم يروي تفاصيل عمله في الدعارة | 52 دقيقة
16:00 | 2023-06-18
لقطات
متهم يروي تفاصيل عمله في الدعارة | 52 دقيقة
16:00 | 2023-06-18
خط أحمر
استخدم حبوب منومة بشراب الكبتشينو للتخلص من زملائه - الحلقة ٨ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-18
خط أحمر
استخدم حبوب منومة بشراب الكبتشينو للتخلص من زملائه - الحلقة ٨ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-18
رحال
مدينة سامراء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-17
رحال
مدينة سامراء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-17
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-17
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-17
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل تتمكن الحكومة الحالية من تحسين واقع الكهرباء في العراق؟
هنالك نافذة أمل
هنالك نافذة أمل
مشكلة يصعب حلها
مشكلة يصعب حلها
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.