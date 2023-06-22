المخدرات تضرب الشباب بسبب البطالة وغياب الرقابة

انتشار ظاهرة المخدرات بين صفوف المجتمع وشيوخ عشائر يعزونها للبطالة وغياب الرقابة المجتمعية.أصدقاء السوء، وقلة فرص العمل وترك الدراسة، هي اسباب دفعت الكثير من الشباب الى تعاطي المخدرات والمتاجرة بها، في ظل غياب الرقابة الاسرية والمجتمعية، كما يقول شيوخ عشائر ومختصون في مديرية المخدرات.أكثر من سبعة الاف ما بين متعاط ومتاجر بالمخدرات تم القبض عليهم، فضلا عن ضبط أربعمئة كيلو غرام وعشرة ملايين حبة من المواد المخدرة، بحسب ما تمّ الكشف عنه في تقرير النصف الأول من العام الجاري لوزارة الداخلية، والذي اشار ايضا الى التوجه لإنشاء مصحات لمعالجة المتعاطين.