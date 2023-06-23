مشروع مول في منطقة المنصور يهدد منزلين بالسقوط

هو الرعب بنفسه سيسقط المنزل على ساكنيه في اية لحظة، هكذا هو حال بيت ام محمد في منطقة المنصور والتي لم تترك بابا الا وطرقته تشتكي فيه للجهات المعنية بعد قيام احدى الشركات ببناء مول تجاري بجوار منزلها المهدد بالسقوط نتيجة عمليات حفر الاساس.في حيرة من امرها، تقلب ام محمد جميع الاوراق التي حصلت عليها من دائرة بلدية المنصور التي اثبتت بعد كشف المختصين خطورة الاعمال على منزلها فقررت ايقاف العمل فورا..ولكن فوجئت السيدة بما لا يتوقع.وعند جارة ام محمد تكررت مشاهد الضرر في منزلها، مطالبة الجهات المعنية بالتدخل العاجل قبل حدوث فاجعة قريبة.ويشدد مختصون على ضرورة تقييم المخاطر في مرحلة ما قبل البناء لا سيما عند تنفيذ المشاريع الكبيرة داخل الاحياء السكنية.