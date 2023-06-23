اهالي حي الجهاد يشكون من تلكؤ عملية الاكساء

على هذا الحال يعيش اهالي منطقة حي الجهاد وسط العاصمة منذ اكثر من ستة اشهر من تلكؤ واهمال تسببا بتردي الواقع الخدمي حسب ما يقول ساكنو هذه المنطقة.وفي الوقت الذي لا تستغرق عملية قشط واكساء شارع لا يتجاوز طوله ثلاثة كيلومترات اكثر من اسبوع في دول اخرى، يعاني العراقيون من تاخر حملات الاعمار سنوات عدة، والسبب بحسب مواطنين هو غياب الرقابة على الشركات المنفذة وبيع المشاريع من مقاول لاخر.