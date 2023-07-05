استياء شعبي من بطء اجراءات تفعيل الموازنة العامة

لم تكتمل الفرحة لدى المواطن بعد تمرير قانون الموازنة في البرلمان ونشره في الجريدة الرسمية والسبب يعود الى المعرقلات التي رافقت تمرير القانون وما أفرزته من مشكلات وخلافات ستؤخر تنفيذ بنوده.ويحمل البعض القوى السياسية مسؤولية التغاضي عن مصلحة المواطن التي ينبغي أن تكون هي المُقدمة على نظيرتها الحزبية والسياسية.ومع التعثر الحاصل في تفعيل الموازنة الثلاثية، تطالب الأوساط الشعبية بضرورة تسريع الخطوات لحل جميع الإشكالات والعمل على تحقيق ما يطمح له الجميع.