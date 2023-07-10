ازدياد هجرة الفلاحين نحو المدينة جراء ازمة الجفاف

يضرب بقوة ولا يقف عند حد معين، الجفاف بالعراق خطر يهدد حياة آلاف المواطنين من سكان القرى والأرياف والذي يعتمد اغلبهم على الماء كمصدر رئيسي لاستمرار الحياة التي ترتكز على الثروة السمكية والزراعة وتربية المواشي.في السنوات القليلة الماضية سجلت وزارة الهجرة والمهجرين زيادة في أعداد المواطنين الذين نزحوا من الريف باتجاه المدينة، مؤكدة هجرة أكثر من سبعة آلاف فلاح إلى المدن في محافظاتهم خلال العام الماضي والحالي بسبب الجفاف وقلة الموارد المائية خصوصا بعد جفاف العديد من الأنهار والمسطحات المائية والأهوار بشكل شبه كامل في مناطق الوسط والجنوب من البلاد.ولم يقتصر الجفاف على خطط الزراعة فحسب بل تعدى لضرب الثروة السمكية التي تعد واحدة من أهم الموارد الاقتصادية لسكان الريف، فكانت مشاهد نفوق آلاف الأسماك في محافظة ميسان بالتحديد والمحافظات الأخرى قاسية وبمثابة الصدمة لمن يعتاش على هذه الثروة.ومع كل هذه التداعيات الخطيرة التي تسبب بها الجفاف إلا أن هناك خطرا آخر يهدد الساكنين في القرى والأرياف يتمثل بالأمراض والأوبئة التي أخذت بالانتشار مع جفاف الأنهر والمسطحات المائية وهو ما حذرت منه الجهات الصحية المختصة.وفي ظل أزمة الجفاف الخطرة، يصف معنيون الاجراءات الحكومية بالخجولة او شبه المعدومة تجاه الازمة، مؤكدين ان البلاد على شفا حفرة من الكارثة في حال استمرار قطع امدادات المياه من دول المنبع مع جلوس الجهات الحكومية مكتوفة الايدي دون السير بخطوات لتدارك الازمة واحتوائها .