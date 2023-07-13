بالفيديو: عالج اصفرار الأسنان في راحة بيتك!

سوء نظافة الفمالتدخينصرير الأسنانبعض أنواع المشروبات مثل القهوة والشايالتسمم بالفلورتناول بعض الأدويةترقق طبقة مينا الأسنانالعامل الوراثيبيكربونات الصوديومخل التفاحقشر الموزوالزيوت الطبيعيةالليمون والأطعمة المحتوية على فيتامين Cالفراولة والأناناسالجزرالزبيبالحليب ومشتقاتهالتفاحمن خلال:الحفاظ على نظافة الفمالإقلاع عن التدخينتنظيف الأسنان بانتظام عند طبيب مختص مرتين في السنة!