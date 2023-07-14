بالفيديو: أفضل الطرق لتنظيف اللابتوب بشكلٍ آمن‎

ينبغي تنظيف الحاسوب الخاص بك بشكل منتظمأولاً تأكد من حفظ جميع الملفات المهمة والاحتفاظ بنسخة احتياطيةقُم بوقف تشغيله وفصله عن الكهرباءاقلب الحاسوب مع فتح الشاشة وهزه برفق لطرد الأتربة الملتصقة بهبلل قطعة قماش ناعمة لتجعلها بالكاد رطبة بمنظف اللابتوبامسح الأزرار والغلاف الخارجي بقطعة القماشلا تقم برش أي منتج أو ماء بشكل مباشر حتى لا تحدث مشكلة رطوبة داخل جهازكنظف بين المفاتيح بقطعة قطن جافةيجب تنظيف الوصلات الجانبية باستمرار، حتى لا تسبب الأتربة بضرر فني داخل الجهازامسح الغبار بقطعة قماش جافة بلطف حفاظًا على سلامتهااستخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة حتى لا تترك خدش على الشاشةإضافة القليل من الماء أو مواد التنظيف الخاصة بالحواسيب على قطعة القماش، وليس على الشاشة مباشرةمسح الشاشة برفق وبضغط قليل وحركة دائريةابتعد عن مواد تنظيف الزجاج والمنظفات المنزليةيمكنك فقط استخدام المحلول القائم على كحول الأيزوبروبيل بنسبة 70%قد تساعد الأعواد القطنية الجافة في إزالة الأوساخ من المراوح وفتحات التهوية لكن لا تفرط في استخدامهالا ينصح باستخدام الكحول أو بخاخ التنظيف لإنهما قد يتلفان الوحدات الإلكترونية بهذه المناطق