حملة لحماية المناطق الاثرية تنطلق في صلاح الدين

على الرغم من امتلاكهم سندات باراضيهم الزراعية التي حولوها إلى سكنية لتلافي أزمة السكن التي عصفت بسامراء المطوقة بسور كونكريتي يمنع توسعها إلا أن الحكومة المحلية تهدد بين الحين والآخر بإزالة الأبنية المشيدة بطريقة التجاوز.الحكومة المحلية بينت أن تلك الأراضي هي ممتلكات أثرية مدرجة ضمن لائحة التراث العالمي وهي أرض محرمة إلا أن التجار والمضاربين تصرفوا بتلك الأراضي مع صمت لمسؤولي الدوائر عن تلك التجاوزات .ما زال المواطن باحثاً عن وطن صغير يأويه مما يضطره للتجاوز بينما تختلف التجاوزات بين منطقة وأخرى فمنها العشوائيات ومنها بناء مراكز تجارية ومعارض لبيع السيارات . وما زالت الحكومة المحلية في سامراء تحذر من المساس بأراضيها الأثرية.