ازمة مياه حادة تضرب حي البتول في بغداد

اكثر من خمسة عشر الف نسمة في احدى مناطق بغداد، يعانون من انقطاع الماء منذ ما يقارب السبعين يوما، اهالي حي البتول طالبوا الجهات المعنية بالتدخل الفوري لحل الازمة .تفشي الامراض وخصوصا الجلدية جاء بسبب الاعتماد على مياه الابار في الاستحمام والشرب ايضا.