بالفيديو: الجفاف يدفع العراقيين للتظاهر‎

بعد موجة الجفاف والتصحر التي ضربت البلاد وانخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات وعجز الدبلوماسية عن ايجاد الحلول، اضطر المواطنون الى التظاهر قرب مبنى السفارة التركية في بغداد علهم يتمكنون من ايصال صوتهم.أقل من خمسة وثلاثين بالمئة من الاستحقاق الطبيعي للمياه هذا ما يصل الى العراق من الدول المجاورة بحسب الجهات المعنية.