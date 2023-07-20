نسب الحرائق تزداد مع ارتفاع درجات الحرارة

مع حلول فصل الصيف ترتفع نسب الحرائق في البلاد مخلفة وراءها خسائر بشرية ومادية بسبب التغيرات المناخية تارة واهمال المواطنين لمحالهم التجارية ودورهم السكنية تارة اخرى.





ثمانية عشر عاما من العمل المتواصل تقدر بمليارات الدنانير أنتهى أجلهن بفعل فاعل حسب ما يدعي علي، إثر حادث حريق ألم بمحله التجاري، تاركا وراءه مكنسة يلملم فيها الركام المتبقي وآهات تغص في القلب.



منها أسباب طبيعية بفعل ارتفاع منسوب درجات الحرارة وأخرى بشرية تتعلق بالمواطنين من إهمال الأسلاك الكهربائية والبناء غير المنتظم، عوامل تسهم بأيقاد الحرائق أكثر خلال فصل الصيف.