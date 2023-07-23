قتل شخصا واصاب ثلاثة من عائلة واحدة..ما مصير المجرم؟

تسع اطلاقات نارية استقرت في جسد الشاب علي اردته قتيلا، واطلاقات اخرى اصابت ثلاثة اخرين من عائلته والفاعل شخص واحد.باعتباره منتسبا في القوات الامنية شقيق الضحية يطالب وزير الداخلية بالتدخل لاعدام قاتل اخيه، بعد ما وصل الموضوع الى التمييز القضائي .