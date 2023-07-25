سوق الرضوي .. من سوق شعبية الى محال فارغة واخرى للبيع

سوق شعبية اصبحت شبه مهجورة، محال مغلقة واخرى معروضة للبيع، هكذا اصبحت سوق الرضوي شرقي بغداد، بعد رفع سعر المزايدات على المحال لتصل الى اثنين وتسعين مليون دينار.اصحاب المحال اكّدوا بانّهم هم من بنوا السوق منذ سنوات طويلة، داعين الى تخفيض سعر المزايدات.