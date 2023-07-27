ميناء الفاو.. توقعات بارساء اول باخرة نهاية العام

بنسب فاقت الخمسة والستين بالمئة كشف وزير النقل خلال زيارته الميدانية عن تقدم العمل في مشروع الارصفة الخمسة احدى مشاريع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة اضافة الى نسب متصاعدة في ساحة المناولة والطرق المرتبطة بالمشروع لافتا الى ان ميناء الفاو وطريق التنمية يحضى باهتمام دولي وإقليمي والحكومة جادة في انجازه وفق التوقيتات الزمنية.من جانبه اكد مدير شركة الموانى العراقية ان عملية حفر الاعماق في القناة الملاحية الداخلية والخارجية تخطى الخمسة عشر مترا معلنا الوصول الى التشغيل التجريبي وارساء اول باخرة على ارض الميناء نهاية العام الحالي.