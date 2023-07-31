مطالبات بايقاف قرار ازالة دور السكك

نظم اهالي دور السكك في منطقة الصالحية وسط بغداد وقفة احتجاجية طالبوا فيها بايقاف اجراءات الازالة القسرية بحقهم وتمليك الارض لساكنيها.

بيوتات من اخشاب وصفيح معدني يشغلها موظفون بسطاء يعملون في محطة السكك منذ عقود لايقوى حالهم المادي عن ايجاد سكن بديل.. ليأتي قرار وصفوه بالجائر يقضي بازالة مساكنهم بداعي الاستثمار.



شاغلو تلك الدور وعبر وقفة احتجاجية رفعوا مطالبهم الى الجهات المعنية مؤكدين احقيتهم بالارض وان قرار الازالة هذا سيزيد من ازمة السكن في وقت امست المجمعات السكنية باهضة الاثمان ولاتناسب وضعهم المعيشي.