دواء هندي يهدد حياة الاطفال العراقيين‎

حتى علاجات الاطفال لم تسلم من ذئاب التجارة السوداء، دواء هندي المنشأ اجتاح الصيدليات خلال الفترة الماضية، مخصص لمعالجة الاطفال من نزلات البرد، ليتضح بعد ذلك من خلال صحيفة بلومبيرغ الامريكية ان علاج كولد اوت دواء قاتل.وزارة الصحة بدورها اكدت ان هذا الدواء غير مسجل بشكل رسمي لديها وان تداوله يعتبر مخالفة قانونية.