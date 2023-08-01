ازمة الماء والكهرباء تتفاقم.. ولا حلول تلوح بالأفق‎

رغم انه واقع ليس بالجديد على العراقيين، لكن تكراره مع كل صيف امر بات يرهق المواطن. إذ تؤكد الاوساط الشعبية ان التأخر في ايجاد الحلول قد يزيد من عمق المشكلة في المستقبل القريب.ويطالب اخرون بضرورة تحرك الجهات المسؤولة نحو ايجاد حلول بديلة لحل ازمة المياه بدلاً من الخطوات المثقلة التي لم تقدّم اي نتائج ملموسة.ومع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، تتفاقم ازمة الماء والكهرباء، ولا حلول تلوح بالأفق .. وهو واقع يؤرق المواطن ويزيد من امتعاضه.