تردي الوضع البيئي.. كارثة حقيقية والاسباب متعددة

عدو خفي، يتخذ من نسمات الهواء حجابا ومن انبعاثات الجو سلاحا يهاجم به المواطنين، التلوث البيئي اضحى كارثة حقيقية تهدد البلد والاسباب متعددة.تفعيل الاتفاقيات بين العراق وبقية البلدان بخصوص هذه المشكلة وتقليل الوقود الاحفوري والاعتماد على الطاقة النظيفة، أسباب من شأنها ان تلجم نسبة التلوث وتحد من خطورته، بحسب مختصين.